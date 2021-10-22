Skate America: расписание соревнований 23 октября

В ночь с 22 на 23 октября в Лас-Вегасе начнется первый этап серии «Гран-при» Skate America.

В первый соревновательный день спортивные пары и мужчины покажут свои короткие программы. Начало выступлений пар — 3.58 по московскому времени (23 октября), прямая трансляция — «Первый канал». Короткие программы среди мужчин стартуют в 5.23 по московскому времени (23 октября), прямая трансляция — «Первый канал».

Сборную России в турнире среди спортивных пар представят: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Алина Пепелева и Роман Плешков, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Среди мужчин выступит Артур Даниелян.

Участники*

Пары:

Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада)

Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония)

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия)

Алина Пепелева — Роман Плешков (Россия)

Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия)

Джессика-Ноэль Калаланг — Брайан Джонсон (США)

Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США)

Челси Лю — Дэнни О'Ши (США)

Мужчины:

Нам Нгуен (Канада)

Михал Бржезина (Чехия)

Кевин Аймо (Франция)

Адам Сяо Хим Фа (Франция)

Даниэль Грассль (Италия)

Шун Сато (Япония)

Шома Уно (Япония)

Артур Даниелян (Россия)

Нэтан Чен (США)

Джимми Ма (США)

Винсент Чжоу (США)

*Порядок участников в списках — произвольный.