Первенство России среди юниоров: список участников

20 января стартует первенство России среди юниоров в Саранске.

На первенстве разыгрываются медали в четырех дисциплинах: мужском одиночном катании, женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Турнир является отборочным на чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров

Девушки:

1. Софья Титова

2. Наталия Лагутова

3. Мария Захарова

4. Аделия Петросян

5. Ульяна Ширяева

6. Софья Самоделкина

7. Инга Гургенидзе

8. Елизавета Куликова

9. Надежда Понтелеенко

10. Алиса Двоеглазова

11. Софья Муравьева

12. Алина Горбачева

13. Любовь Рубцова

14. София Захарова

15. Вероника Жилина

16. Анастасия Зинина

17. Виктория Морозова

18. Софья Акатьева

Юноши:

1. Григорий Федоров

2. Илья Яблоков

3. Федор Зонов

4. Кирилл Андрусик

5. Макар Пузин

6. Николай Угожаев

7. Тимофей Платонов

8. Иван Попов

9. Эдуард Карартынян

10. Владислав Дикиджи

11. Максим Белявский

12. Кирилл Сарновский

13. Николай Колесников

14. Даниил Федосимов

15. Артем Ковалев

16. Андрей Анисимов

17. Егор Рухин

18. Дмитрий Шелковников

Танцы на льду:

1. Анна Коломенская — Артем Фролов

2. Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол

3. Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов

4. София Качушкина — Олег Муратов

5. София Алексова — Илья Владимиров

6. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин

7. Елизавета Малеина — Григорий Родин

8. Алиса Овсянкина — Матвей Самохин

9. Екатерина Каташинская — Матвей Грачев

10. Таисия Линчевская — Тимур Бабаев-Смирнов

11. Анна Щербакова — Егор Громов

12. Ирина Хавронина — Дарио Чиризано

13. Полина Кочерыгина — Евгений Артющенко

14. Маргарита Свистунова — Дмитрий Студеникин

15. Софья Тютюнина — Александр Шустицкий

Парное катание:

1. Юлия Артемьева — Михаил Назарычев

2. Ксения Ахантьева — Валерий Колесов

3. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев

4. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков

5. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

6. Екатерина Петушкова — Евгений Маликов

7. Полина Костюкович — Алексей Брюханов

8. Екатерина Сторублевцева — Артем Грицаенко

9. Анна Киреева — Илья Иванов

10. Екатерина Гейниш — Илья Миронов

11. Майя Шегай — Игорь Шамшуров

12. Варвара Черемных — Даниил Бутенко