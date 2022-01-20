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Сегодня, 10:00

Первенство России среди юниоров: кто выступит в короткой программе девушек

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
20 января стартует Первенство России среди юниоров в Саранске.

Девушки выступят с короткими программами. Начало — 17.25 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Софья Титова

2. Наталия Лагутова

3. Мария Захарова

4. Аделия Петросян

5. Ульяна Ширяева

6. Софья Самоделкина

Вторая группа

7. Инга Гургенидзе

8. Елизавета Куликова

9. Надежда Понтелеенко

10. Алиса Двоеглазова

11. Софья Муравьева

12. Алина Горбачева

Третья группа

13. Любовь Рубцова

14. София Захарова

15. Вероника Жилина

16. Анастасия Зинина

17. Виктория Морозова

18. Софья Акатьева

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