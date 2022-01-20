Первенство России среди юниоров: кто выступит в короткой программе девушек

20 января стартует Первенство России среди юниоров в Саранске.

Девушки выступят с короткими программами. Начало — 17.25 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Софья Титова

2. Наталия Лагутова

3. Мария Захарова

4. Аделия Петросян

5. Ульяна Ширяева

6. Софья Самоделкина

Вторая группа

7. Инга Гургенидзе

8. Елизавета Куликова

9. Надежда Понтелеенко

10. Алиса Двоеглазова

11. Софья Муравьева

12. Алина Горбачева

Третья группа

13. Любовь Рубцова

14. София Захарова

15. Вероника Жилина

16. Анастасия Зинина

17. Виктория Морозова

18. Софья Акатьева