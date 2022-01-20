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Сегодня, 08:00

Первенство России среди юниоров по фигурному катанию: расписание турнира

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Софья Акатьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
С 20 по 22 января в Саранске пройдет первенство России среди юниоров по фигурному катанию.

На первенстве разыгрываются медали в четырёх дисциплинах: мужском одиночном катании, женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Турнир является отборочным на Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров

Расписание соревнований:

20 января, четверг

Юноши, короткая программа

14.00 Первый канал (сайт)

Девушки, короткая программа

17.25 Первый канал (сайт)

Танцы на льду, ритм-танец

20.05 Первый канал (сайт)

21 января, пятница

Юноши, произвольная программа

13.15 Первый канал (сайт)

Девушки, произвольная программа

16.05 Первый канал (сайт)

Пары, короткая программа

19.35 Первый канал (сайт)

22 января, суббота

Танцы на льду, произвольный танец

12.00 Первый канал (сайт)

Пары, произвольная программа

14.40 Первый канал (сайт)

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