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Сегодня, 11:28

Тарасова назвала Коляду «счастливчиком» после его включения в состав сборной на Олимпиаду

Тарасова отреагировала на мужской состав сборной России на Олимпиаду в Пекине
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Михаил Коляда.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине в мужском одиночном катании.

«Какое место занял Семененко на чемпионате Европы? Понятно, почему его не взяли. Коляда — счастливчик! Лучше бы Лизе так везло», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее, 20 января, стало известно, что в состав мужской сборной России вошли Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Михаил Коляда. Запасные — Евгений Семененко и Петр Гуменник.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Татьяна Тарасова
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