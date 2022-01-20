Тарасова назвала Коляду «счастливчиком» после его включения в состав сборной на Олимпиаду

Тарасова отреагировала на мужской состав сборной России на Олимпиаду в Пекине

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине в мужском одиночном катании.

«Какое место занял Семененко на чемпионате Европы? Понятно, почему его не взяли. Коляда — счастливчик! Лучше бы Лизе так везло», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее, 20 января, стало известно, что в состав мужской сборной России вошли Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Михаил Коляда. Запасные — Евгений Семененко и Петр Гуменник.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).