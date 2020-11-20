«Гран-при России» по фигурному катанию: пары, короткая программа, трансляция — в 18.00
В пятницу, 20 ноября, проходит первый день соревнований на этапе «Гран-при России» по фигурному катанию. Вечернюю программу открывает короткая программа спортивных пар.
Смотреть Rostelecom Cup 2020 можно на сайте и в телеэфире Первого канала. Начало прямой трансляции короткой программы пар — в 18:00 (время московское).
Видеотрансляция онлайн доступна на этой странице сайта Первого канала.
«Гран-при России». Rostelecom Cup 2020. Пары. Короткая программа. Расписание выступлений. Время начала прокатов 20 ноября
Первая разминка
Ясмина Кадырова / Ивано Бальченко (Россия) — 18:07
Юлия Щетинина / Марк Мадьяр (Венгрия) — 18:14
Юлия Артемьева / Михаил Назарычев (Россия) — 18:20
Вторая разминка
Ксения Ахантьева / Валерий Колесов (Россия) — 18:34
Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов (Россия) — 18:41
Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия) — 18:47
Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) — 18:54
Гран-при России по фигурному катанию в Москве: расписание, участники, где смотреть трансляции
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю