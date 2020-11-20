В пятницу, 20 ноября, проходит первый день соревнований на этапе «Гран-при России» по фигурному катанию. Вечернюю программу открывает короткая программа спортивных пар.

Смотреть Rostelecom Cup 2020 можно на сайте и в телеэфире Первого канала. Начало прямой трансляции короткой программы пар — в 18:00 (время московское).

Смотреть Rostelecom Cup 2020 можно на сайте Первого канала.

Видеотрансляция онлайн доступна на этой странице сайта Первого канала.

«Гран-при России». Rostelecom Cup 2020. Пары. Короткая программа. Расписание выступлений. Время начала прокатов 20 ноября

Первая разминка

Ясмина Кадырова / Ивано Бальченко (Россия) — 18:07

Юлия Щетинина / Марк Мадьяр (Венгрия) — 18:14

Юлия Артемьева / Михаил Назарычев (Россия) — 18:20

Вторая разминка

Ксения Ахантьева / Валерий Колесов (Россия) — 18:34

Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов (Россия) — 18:41

Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия) — 18:47

Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) — 18:54

Гран-при России по фигурному катанию в Москве: расписание, участники, где смотреть трансляции