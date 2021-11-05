«Гран-при Италии», мужчины: кто выступит в короткой программе
17:00
5 ноября в Турине стартует третий этап серии «Гран-при» «Gran Premio d'Italia».
В первый соревновательный день мужчины представят свои короткие программы. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала. Начало — в 22.20 по московскому времени.
Первая разминка
1. Чэнь Юйдун (Китай)
2. Поль Фентц (Германия)
3. Габриэле Франгипани (Италия)
4. Казуки Томоно (Япония)
5. Михаил Коляда (Россия) — 22.52
6. Петр Гуменник (Россия) — 22.59
Вторая разминка
7. Денис Васильев (Латвия)
8. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
9. Цзинь Боян (Китай)
10. Дмитрий Алиев (Россия) — 23.32
11. Даниэль Грассль (Италия)
12. Юма Кагияма (Япония)
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю