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«Гран-при Италии», мужчины: кто выступит в короткой программе

17:00
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
5 ноября в Турине стартует третий этап серии «Гран-при» «Gran Premio d'Italia».

В первый соревновательный день мужчины представят свои короткие программы. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала. Начало — в 22.20 по московскому времени.

Первая разминка

1. Чэнь Юйдун (Китай)

2. Поль Фентц (Германия)

3. Габриэле Франгипани (Италия)

4. Казуки Томоно (Япония)

5. Михаил Коляда (Россия) — 22.52

6. Петр Гуменник (Россия) — 22.59

Вторая разминка

7. Денис Васильев (Латвия)

8. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

9. Цзинь Боян (Китай)

10. Дмитрий Алиев (Россия) — 23.32

11. Даниэль Грассль (Италия)

12. Юма Кагияма (Япония)

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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