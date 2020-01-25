Чемпионат Европы по фигурному катанию: видеотрансляция произвольной программы женщин

В субботу, 25 января, на чемпионате Европы по фигурному катанию с произвольной программой выступят участницы турнира в женском одиночном катании.

Сборная России в этом виде соревнований в австрийском Граце представлена тремя фигуристками группы Этери Тутберидзе. На лед выйдут Анна Щербакова, Александр Трусова и Алена Косторная.

Трансляция произвольной программы женщин на ЧЕ-2020 в прямом эфире доступна на сайте Первого канала. Начало прокатов — в 20.30 по московскому времени.

Россиянки появятся на льду в последней, сильнейшей разминке. Шестерка фигуристок из нее начнет выступление за полчаса до полуночи по московскому времени. До россиянок свои программы представят Екатерина Рябова (Азербайджан), Эмми Пелтонен (Финляндия) и Алексия Паганини (Швейцария).

Щербакова начнет свой прокат в 0.00 26 января по московскому времени. После нее выступит Трусова — в 0.08. Лидер после короткой программы Косторная закроет заключительную разминку — в 0.16. В 0.25 произвольная программа закончится.

Топ-6 на ЧЕ-2020 после короткой программы: 1. Алена Косторная (Россия) — 84,92, 2. Анна Щербакова (Россия) — 77,95, 3. Александра Трусова (Россия) — 74,95, 4. Алексия Паганини (Швейцария) — 68,82, 5. Эмми Пелтонен (Финляндия) — 66,49, 6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 62,22.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию главных прокатов в женской программе ЧЕ-2020.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2020: расписание и трансляции соревнований