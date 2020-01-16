Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020: расписание и прямые трансляции

С 22 по 26 января в австрийском Граце пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию-2020.

Серьезный интерес по традиции вызывают соревнования девушек. Одна из интриг — сумеют ли россиянки занять весь пьедестал?

В Австрии сборную представляют три юные воспитанницы тренерской группы Этери Тутберидзе. Это — двукратная чемпионка России Анна Щербакова, вице-чемпионка страны и победительница финала «Гран-при» Алена Косторная и исполнительница наибольшего числа прыжков в четыре оборота Александра Трусова.

Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию-2020 ведет Первый канал. Все соревнования в прямом эфире будут показаны на его сайте. Там же доступны лучшие моменты программ, архив прокатов отдельных фигуристок и всех разминок.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020. Расписание соревнований (время московское)

22 января, среда

13:25 Мужчины. Короткая программа

21:10 Пары. Короткая программа

23 января, четверг

13:55 Танцы на льду. Ритм-танец

20:25 Мужчины. Произвольная программа

24 января, пятница

13:25 Женщины. Короткая программа

20:55 Пары. Произвольная программа

25 января, суббота

15:20 Танцы на льду. Произвольный танец

20:25 Женщины. Произвольная программа

26 января, воскресенье

16:25 Показательные выступления

Состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию 2020

женщины Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова

запасные Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова

мужчины Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Александр Самарин

запасные Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Петр Гуменник

спортивные пары Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин

запасные Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Алина Пепелева — Роман Плешков, Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов

танцы на льду Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро

запасные Анабель Морозов — Андрей Багин, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Софья Шевченко — Игорь Еременко