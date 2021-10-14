Budapest Trophy: короткая программа мужчин

В четверг, 14 октября, стартует турнир серии ISU Challenger Budapest Trophy в Будапеште.

Мужчины выступят с короткими программами. Начало — 16.10 по московскому времени.

Следить за короткой программой мужчин можно с помощью прямой трансляции — на YouTube-канале турнира.

Россию на турнире представят Дмитрий Алиев и Александр Самарин.

Первая разминка

1. Иван Шмуратко (Украина)

2. Йяри Кесслер (Хорватия)

3. Андрас Чернох (Венгрия)

4. Андрей Кокура (Украина)

5. Сэмюэл Макаллистер (Ирландия)

Вторая разминка

6. Грэм Ньюберри (Великобритания)

7. Адам Хагара (Словакия)

8. Давид Льютон-Брейн (Монако)

9. Дмитрий Алиев (Россия)

10. Маттео Риццо (Италия)

11. Александр Самарин (Россия)