Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов высказались о своем будущем

Кацалапов и Синицина рассказали, чем бы хотели заняться после завершения карьеры

Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали о том, чем бы хотели заняться после завершения спортивной карьеры.

На прошедшем европейском чемпионате в Таллине пара заняла первое место. Таким образом, Кацалапов и Синицина стали двукратными чемпионами Европы

Кацалапов: Хочется попробовать очень многое. Я на сто процентов уверен, что фигурное катание мы не оставим. Это любовь. Свобода творчества.

Нам хотелось бы продолжать и дальше радовать зрителей. И в шоу, и... Я вот думаю, что обязан себя попробовать в роли тренера. Хотя бы попытаться. А может, и раскрыть себя в этом, кто знает, возможно, это мое.

Синицина: Согласна с Никитой, на этот вопрос правда тяжело ответить. Многое хочется перепробовать, думаю, такая возможность нам выпадет. Ну, а с фигурным катанием наши жизни точно неразрывны.