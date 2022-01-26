«Если ты действительно крут, то будешь побеждать и опытные дуэты». Тренер Крылова высказалась об «очереди» в танцах на льду

Российский тренер Анжелика Крылова, которая работает с танцевальными дуэтами, в интервью «СЭ» высказалась о жизнеспособности теории об очередности в распределении наград в танцах на льду между дуэтами разных поколений.

«Очередь» действительно была в те времена, когда я еще сама каталась. Сейчас я такой проблемы не вижу. Если ты действительно крут, делаешь классные элементы на плюсы и катаешь мощные программы чисто и эстетично, то будут все возможности побеждать и опытные дуэты. Но нужно доказывать на практике, подтверждать свой высокий уровень от старта к старту. Стабильность — это самое главное. Когда ты нестабильный и периодически срываешь элементы, то поначалу тебя еще будут поддерживать как человека с потенциалом.

Но это может быть один раз, два, а на третий высоких оценок уже ждать не приходится. У моей пары тоже есть все шансы стать большим дуэтом, но я не хочу, чтобы их перехвалили. Пока что хвалить не за что. Они очень красивые, у них есть потенциал, но это еще ничего не значит. Моя задача — приземлить ребят. Здорово, что о них говорят, что у них есть фанаты, которые ими восхищаются. Ничего против этого не имею. Но для самих себя они должны понимать, что предстоит еще очень много работы», — сказала Крылова.

Отметим, что сейчас Анжелика работает с молодым российским дуэтом Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол.

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