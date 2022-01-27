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Сегодня, 09:14

Кацалапов — об Олимпиаде: «Командный турнир — наша цель»

Виктория Кравченко

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, рассказал о желании выступить в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«В воскресенье мы улетели в Красноярск, подготовка к Играм будет проходить здесь. База подготовлена только под фигуристов, со льдом все в полном порядке, а это главное.

Мы обязаны принять участие в командном турнире, представлять нашу страну. Мы так долго к этому шли. Так что да, командный турнир — наша цель», — цитирует Кацалапова Vogue.

На прошедшем европейском чемпионате в Таллине пара заняла первое место. Таким образом, Кацалапов и Синицина стали двукратными чемпионами Европы.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. В первый день Игр начнутся соревнования фигуристов в командном турнире.

Источник: https://www.vogue.ru/lifestyle/figuristy-viktoriya-sinicina-i-nikita-kacalapov-ob-olimpijskih-igrah-lyubimyh-obrazah-i-zhizni-vne-lda
Никита Кацалапов
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