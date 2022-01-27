Кацалапов — об Олимпиаде: «Командный турнир — наша цель»

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, рассказал о желании выступить в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«В воскресенье мы улетели в Красноярск, подготовка к Играм будет проходить здесь. База подготовлена только под фигуристов, со льдом все в полном порядке, а это главное.

Мы обязаны принять участие в командном турнире, представлять нашу страну. Мы так долго к этому шли. Так что да, командный турнир — наша цель», — цитирует Кацалапова Vogue.

На прошедшем европейском чемпионате в Таллине пара заняла первое место. Таким образом, Кацалапов и Синицина стали двукратными чемпионами Европы.