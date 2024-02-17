Тарасова объяснила, почему фигуристки начинают музыкальную карьеру

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» объяснила, почему российские фигуристки пробуют начать музыкальную карьеру.

«Девочки знают музыку, любят ее, катаются под нее с 4 лет. Вся работа у них связана с музыкой. Они слушают музыку всегда и везде, абсолютно разную», — сказала Тарасова «СЭ».

Александра Трусова ранее выпустила два трека «Я не кукла» и «Два крыла». Олимпийская чемпионка Алина Загитова во время ледового шоу весной выступила с певицей Zivert.

В апреле 2024 года выйдет совместный трек Камилы Валиевой и певицы MIA BOYKA.