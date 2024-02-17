Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

17 февраля, 20:40

Тарасова объяснила, почему фигуристки начинают музыкальную карьеру

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» объяснила, почему российские фигуристки пробуют начать музыкальную карьеру.

«Девочки знают музыку, любят ее, катаются под нее с 4 лет. Вся работа у них связана с музыкой. Они слушают музыку всегда и везде, абсолютно разную», — сказала Тарасова «СЭ».

Александра Трусова ранее выпустила два трека «Я не кукла» и «Два крыла». Олимпийская чемпионка Алина Загитова во время ледового шоу весной выступила с певицей Zivert.

В апреле 2024 года выйдет совместный трек Камилы Валиевой и певицы MIA BOYKA.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
7
1
Читайте также
Эксперт указал на причастность Сырского к потере ВСУ Авдеевки
Маск согласился с мнением о лжи в США по поводу Украины
На Украине раскрыли последствия потери Авдеевки для Зеленского
В Гааге полиция применила слезоточивый газ во время беспорядков
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова о намерении Валиевой выпустить песню: «Поддерживаю! У нее есть голос!»

Фигуристы Мишина и Галлямов стали победителями Спартакиады сильнейших
Новости
RSS RSS
Все новости