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Медведева чисто исполнила показательный номер на Кубке Первого канала с одним прыжком

15:26
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Евгения Медведева исполнила показательный номер под музыку Анны Герман «Эхо любви» в рамках открытия Кубка Первого канала.

Медведева сделала один прыжок — чистый тройной сальхов, как и в последний день чемпионата России.

Перед ней на льду появилась Алина Загитова, которая упала с тройного флипа, но сделала чистый тройной лутц.

(Дмитрий Кузнецов)

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