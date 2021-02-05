Медведева чисто исполнила показательный номер на Кубке Первого канала с одним прыжком
15:26
Российская фигуристка Евгения Медведева исполнила показательный номер под музыку Анны Герман «Эхо любви» в рамках открытия Кубка Первого канала.
Медведева сделала один прыжок — чистый тройной сальхов, как и в последний день чемпионата России.
Перед ней на льду появилась Алина Загитова, которая упала с тройного флипа, но сделала чистый тройной лутц.
(Дмитрий Кузнецов)
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