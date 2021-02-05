Медведева чисто исполнила показательный номер на Кубке Первого канала с одним прыжком

Российская фигуристка Евгения Медведева исполнила показательный номер под музыку Анны Герман «Эхо любви» в рамках открытия Кубка Первого канала.

Медведева сделала один прыжок — чистый тройной сальхов, как и в последний день чемпионата России.

Перед ней на льду появилась Алина Загитова, которая упала с тройного флипа, но сделала чистый тройной лутц.

(Дмитрий Кузнецов)