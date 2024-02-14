Петр Гуменник не выступит на Спартакиаде сильнейших 2024

Двукратный призер чемпионатов России Петр Гуменник не выступит на Всероссийской спартакиаде 2024, сообщил вице-президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга (ФФККР) Игорь Образцов.

«Мы не включили Петра в команду. Срок его восстановления после очень серьезной болезни не завершен», — приводит слова Образцова ТАСС.

9 февраля стало известно, что Гуменник заболел пневмонией.

Турнир по фигурному катанию пройдет с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.