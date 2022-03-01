Щербакова — о знакомстве с Большуновым: «Я им просто восхищаюсь»

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о знакомстве с лыжником Александром Большуновым.

«Увидела его в аэропорту, говорю Даниилу Глейхенгаузу: «Держите телефон, сфотографируйте меня, пожалуйста!» Да, сама подошла. Я им просто восхищаюсь! А Большунов, когда меня увидел, сказал: «Какая ты миниатюрная»...» — рассказала Щербакова в интервью «МК».

Отметим, Большунов и Щербакова подняли флаг России под гимн страны на церемонии чествования олимпийцев.