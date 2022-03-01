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Сегодня, 16:50

Щербакова — о знакомстве с Большуновым: «Я им просто восхищаюсь»

Виктория Кравченко
Александр Большунов и Анна Щербакова.
Фото Instagram

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о знакомстве с лыжником Александром Большуновым.

«Увидела его в аэропорту, говорю Даниилу Глейхенгаузу: «Держите телефон, сфотографируйте меня, пожалуйста!» Да, сама подошла. Я им просто восхищаюсь! А Большунов, когда меня увидел, сказал: «Какая ты миниатюрная»...» — рассказала Щербакова в интервью «МК».

Отметим, Большунов и Щербакова подняли флаг России под гимн страны на церемонии чествования олимпийцев.

На Олимпиаде в Пекине Большунов завоевал три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую. Щербакова стала чемпионкой в одиночном фигурном катании.
Источник: https://www.mk.ru/sport/2022/02/28/figuristka-anna-shherbakova-ya-vernulas-polnostyu-k-normalnoy-sebe.html
Александр Большунов
Анна Щербакова
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