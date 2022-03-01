Алина Загитова создала свой Telegram-канал

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова 1 марта создала свой канал в Telegram. Он получил название «Алина Загитова».

19-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала «Гран-при» (2017), чемпионка России (2018), серебряный призер Олимпийских игр 2018 в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы (2019), финала «Гран-при» (2018) и чемпионата России 2017 года.