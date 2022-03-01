Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:17

Алина Загитова создала свой Telegram-канал

Иван Шитик
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова 1 марта создала свой канал в Telegram. Он получил название «Алина Загитова».

19-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала «Гран-при» (2017), чемпионка России (2018), серебряный призер Олимпийских игр 2018 в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы (2019), финала «Гран-при» (2018) и чемпионата России 2017 года.

Алина Загитова
5
2
Читайте также
Как не позволить затоптать российский спорт. Для этого нужно задействовать внутренние резервы
«Так российский футбол еще никто не уничтожал»: что произошло после того, как ФИФА отлучила Россию
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Щербакова — о знакомстве с Большуновым: «Я им просто восхищаюсь»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости