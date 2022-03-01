Щербакова — о будущем: «Планирую учиться на тренера и продолжать кататься»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о планах на будущее.

«Планирую учиться на тренера и продолжать кататься, совмещать учебу и спортивную карьеру не так легко. Я еще не определилась с будущим, но, возможно, мне это пригодится. А дальше постараюсь найти себя. К сожалению, явных предпочтений еще нет. У меня, наверное, фигурное катание настолько все в жизни занимает, что пока ничего больше так сильно не интересует», — цитирует Щербакову «МК».

17-летняя россиянка завоевала первую в карьере золотую олимпийскую медаль в одиночном катании на Играх в Пекине в 2022 году.