Самоделкина — о тренировках: «Когда реально тяжело, всегда можно найти чем заняться»

Фигуристка Софья Самоделкина рассказала о насторое во время тренировок.

«Я всегда работала на тренировках с полной отдачей, всегда хотела кататься, — приводит слова фигуристки RT. — То есть не было такого, когда выходишь на лед такая: лень, тяжело, не буду сегодня ничего делать. Даже когда реально тяжело, всегда можно найти чем заняться. Поскользить побольше, повращаться. Но в прошлом году, когда я еще каталась в ЦСКА, у меня вообще настроения не было пробовать аксель — он физически не получался, не знаю почему. Я связываю это с ростом, поскольку никаких других причин даже придумать не могу. Сейчас же все совпало: и прыжки стали восстанавливаться, и тренеры поддерживают, и обстановка способствует. Когда на тренировках прыжки удаются, то и на шоу хочется что-то более сложное попробовать. Если получается, это неимоверно заряжает».

15 декабря Самоделкина вернулась на лед на шоу в честь открытия новой арены «Ангелов Плющенко» и сделала тройной аксель. Она не выступала на соревнованиях с марта 2023 года.

17-летняя Самоделкина стала второй после Софьи Акатьевой российской фигуристкой, сделавшей тройной аксель и четверной сальхов в одной программе.