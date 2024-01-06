Самоделкина — об окончании карьеры: «Пока не могу ответить, до скольких лет буду кататься»

Фигуристка Софья Самоделкина рассказала о том, задумывается ли она о завершении карьеры.

«Конечно, в глубине души по-прежнему хочется выступать. Я готовилась к чемпионату Казахстана, но туда поехать не получилось. Сейчас я спокойно это воспринимаю. Только от меня зависит, до скольких лет буду кататься. До скольких? Пока не могу ответить. Многие тоже ведь говорят о намерениях кататься долго, а на деле все выходит иначе. Может, я выиграю свой первый чемпионат мира и скажу себе: «Хватит!» А может, наоборот, захочу соревноваться еще и еще», — приводит слова спортсменки RT.

В августе 20023 года Самоделкина приняла гражданство Казахстана.

15 декабря 17-летняя фигуристка вернулась на лед на шоу в честь открытия новой арены «Ангелов Плющенко» и сделала тройной аксель. Она не выступала на соревнованиях с марта 2023 года.