Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:53

Самоделкина — об окончании карьеры: «Пока не могу ответить, до скольких лет буду кататься»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Софья Самоделкина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Софья Самоделкина рассказала о том, задумывается ли она о завершении карьеры.

«Конечно, в глубине души по-прежнему хочется выступать. Я готовилась к чемпионату Казахстана, но туда поехать не получилось. Сейчас я спокойно это воспринимаю. Только от меня зависит, до скольких лет буду кататься. До скольких? Пока не могу ответить. Многие тоже ведь говорят о намерениях кататься долго, а на деле все выходит иначе. Может, я выиграю свой первый чемпионат мира и скажу себе: «Хватит!» А может, наоборот, захочу соревноваться еще и еще», — приводит слова спортсменки RT.

В августе 20023 года Самоделкина приняла гражданство Казахстана.

15 декабря 17-летняя фигуристка вернулась на лед на шоу в честь открытия новой арены «Ангелов Плющенко» и сделала тройной аксель. Она не выступала на соревнованиях с марта 2023 года.

Источник: RT
Фигурное катание
Софья Самоделкина
0
Читайте также
Расчет гаубицы Д-30 с первого выстрела уничтожил командный пункт ВСУ
Глава села Пушкино на западе Украины отказался сносить советский памятник
В Британии начали готовиться к возможной победе Трампа на выборах в США
Умер прославившийся в инциденте с «Аэрофлотом» толстый кот Виктор
Популярное видео
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Костомаров: первое выступление после болезни
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самоделкина — о тренировках: «Когда реально тяжело, всегда можно найти чем заняться»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости