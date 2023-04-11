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Радионова: «Мне бы было интересно поучаствовать в коллаборации с ЦСКА»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Елена Радионова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка, бронзовая призерка чемпионата мира Елена Радионова рассказала «СЭ» о желании сотрудничать с футбольными клубами.

«Пока предложений для сотрудничества и коллаборации с футбольными клубами не поступало. Несколько дней назад выступала на матче хоккейного клуба «Авангард». У нас было много различных коллабораций, поэтому я всегда открыта для сотрудничества. Какой клуб мне было интересно представлять? Думаю, что я ассоциируюсь с ЦСКА. Так как я там каталась и болею за футбольный клуб армейцев, потому что у меня там играет молодой человек. Мне бы было интересно поучаствовать в коллаборации с ЦСКА. Я уже до этого была несколько раз у них в студиях и всегда открыта для сотрудничества», — сказала Радионова «СЭ».

Фигуристка выступала перед домашними матчами «Авангарда» в финале Восточной конференции против «Ак Барса» (счет в серии — 1-4).

Радионова встречается с полузащитником ЦСКА Константином Кучаевым. 1 января 2023 года фигуристка сообщила о помолвке с футболистом.

Фигурное катание
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Елена Радионова
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