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Сегодня, 12:28

Радионова сообщила о помолвке с Кучаевым

Сергей Разин
корреспондент
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Елена Радионова и Константин Кучаев.
Фото Соцсети

Российская фигуристка, призерка чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова рассказала о помолвке с полузащитником ЦСКА Константином Кучаевым.

— Лучшее, что со мной произошло в 2022 году! Я сказала «да», — написала Радионова в соцсетях.

В 2020 году Радионова рассказала об отношениях с Кучаевым. 24-летний футболист выступает за ЦСКА с 2017 года.

Константин Кучаев
Елена Радионова
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