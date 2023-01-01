Радионова сообщила о помолвке с Кучаевым

Российская фигуристка, призерка чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова рассказала о помолвке с полузащитником ЦСКА Константином Кучаевым.

— Лучшее, что со мной произошло в 2022 году! Я сказала «да», — написала Радионова в соцсетях.

В 2020 году Радионова рассказала об отношениях с Кучаевым. 24-летний футболист выступает за ЦСКА с 2017 года.