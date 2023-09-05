Фигуристка Петросян проведет в Ереване мастер-класс для юных спортсменок

Российская фигуристка Аделия Петросян проведет в Ереване мастер-класс для юных армянских спортсменок, сообщает пресс-служба культурно-делового центра «Дом Москвы».

«По приглашению «Дома Москвы» в Ереване в качестве почетного гостя на ледовом шоу будет присутствовать российская фигуристка, победительница финала «Гран-при России» Аделия Петросян», — сообщается в Telegram-канале центра.

10 сентября в Ереване состоится ледовое шоу с участием местных юных фигуристок в честь 876-летия Москвы.