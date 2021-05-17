«Богиня». Подписчики оценили фото фигуристки Степановой на пляже
Российская фигуристка Александра Степанова опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото она находится на пляже.
«Отдых закончился и началась рабочая неделя!» — написала спортсменка.
Подписчики оценили фотографию. Так, другая фигуристка Софья Самодурова написала в комментарии: «Богиня». Другие комментарии также были восторженными:
anastasiya0071704: «Красотка наша! Очень любим!»
anna_chalaia: «Сашенька, какая Вы красавица!»
vlada.labunskay: «Ох, горячая моя штучка»
25-летняя Александра Степанова выступает в танцах на льду с Иваном Букиным. Фигуристы — — чемпионы России (2021), серебряные призеры чемпионата Европы (2019), бронзовые призеры чемпионатов Европы (2015, 2018, 2020), чемпионы мира среди юниоров (2013), победители юниорского финала Гран-при (2012).
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/p/CO-1rAnBmJz/?igshid=rgvgh38qm3zn
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