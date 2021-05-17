Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

«Богиня». Подписчики оценили фото фигуристки Степановой на пляже

22:07
Александра Степанова. Фото Дарья Исаева, «СЭ».
Александра Степанова. Фото Дарья Исаева, «СЭ».
Теги:

Российская фигуристка Александра Степанова опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото она находится на пляже.

«Отдых закончился и началась рабочая неделя!» — написала спортсменка.

Публикация от Aleksandra Stepanova (@aleksandrastepanova)

Подписчики оценили фотографию. Так, другая фигуристка Софья Самодурова написала в комментарии: «Богиня». Другие комментарии также были восторженными:

anastasiya0071704: «Красотка наша! Очень любим!»

anna_chalaia: «Сашенька, какая Вы красавица!»

vlada.labunskay: «Ох, горячая моя штучка»

25-летняя Александра Степанова выступает в танцах на льду с Иваном Букиным. Фигуристы — — чемпионы России (2021), серебряные призеры чемпионата Европы (2019), бронзовые призеры чемпионатов Европы (2015, 2018, 2020), чемпионы мира среди юниоров (2013), победители юниорского финала Гран-при (2012).

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CO-1rAnBmJz/?igshid=rgvgh38qm3zn

Читайте также

Стероиды и драки в пивных. Каким спортсменом был Шварценеггер?
Карацев обошел Хачанова в обновленном рейтинге ATP
В каких продуктах содержится белок. Мнение нутрициологов
«Зенит» занял 33-е место в рейтинге самых ценных футбольных брендов мира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд