«Богиня». Подписчики оценили фото фигуристки Степановой на пляже

Российская фигуристка Александра Степанова опубликовала новую фотографию в Instagram. На фото она находится на пляже.

«Отдых закончился и началась рабочая неделя!» — написала спортсменка.

Подписчики оценили фотографию. Так, другая фигуристка Софья Самодурова написала в комментарии: «Богиня». Другие комментарии также были восторженными:

anastasiya0071704: «Красотка наша! Очень любим!»

anna_chalaia: «Сашенька, какая Вы красавица!»

vlada.labunskay: «Ох, горячая моя штучка»

25-летняя Александра Степанова выступает в танцах на льду с Иваном Букиным. Фигуристы — — чемпионы России (2021), серебряные призеры чемпионата Европы (2019), бронзовые призеры чемпионатов Европы (2015, 2018, 2020), чемпионы мира среди юниоров (2013), победители юниорского финала Гран-при (2012).