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Сегодня, 11:49

Олимпийские чемпионы Пападакис и Сизерон пропустят сезон-2022/23

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Олимпийские чемпионы Пекина-2022 в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон пропустят предстоящий сезон.

«Мы решили сделать небольшой перерыв в соревнованиях, отдохнуть и больше сосредоточиться на шоу и гала-турах», — цитирует Сизерон ТАСС со ссылкой на AFP.

«В чем мы уверены, так это в том, что в следующем сезоне мы не выступим. А в остальном — все двери для нас открыты», — сказала Пападакис.

Помимо золота Пекина-2022, Пападакис и Сизерон завоевали серебряные медали Пхенчхана-2018. Также французы являются 5-кратными чемпионами мира.

Источник: https://tass.ru/sport/14972003
Фигурное катание
Габриэла Пападакис/ Гийом Сизерон
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