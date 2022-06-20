Олимпийские чемпионы Пападакис и Сизерон пропустят сезон-2022/23

Олимпийские чемпионы Пекина-2022 в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон пропустят предстоящий сезон.

«Мы решили сделать небольшой перерыв в соревнованиях, отдохнуть и больше сосредоточиться на шоу и гала-турах», — цитирует Сизерон ТАСС со ссылкой на AFP.

«В чем мы уверены, так это в том, что в следующем сезоне мы не выступим. А в остальном — все двери для нас открыты», — сказала Пападакис.

Помимо золота Пекина-2022, Пападакис и Сизерон завоевали серебряные медали Пхенчхана-2018. Также французы являются 5-кратными чемпионами мира.