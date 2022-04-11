Алена Косторная раскрыла некоторые подробности своих новых программ

Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная в интервью «СЭ» намекнула, какими будут постановки на следующий сезон.



— Я пробовала катать сегодня первый раз показательный номер под Севару. Могу сказать, что это было не на 100 процентов, кажется, процентов на 50 от того, что я могу. Естественно, я буду ее улучшать, но для первого раза очень даже неплохо. Есть какие-то детали необычные, но я делаю их очень хорошо на тренировках. Здесь они не везде получились или не так, как я бы хотела видеть. Много эмоций, сильные переживания и текст, что его нельзя просто выйти и откатать. Это нужно прочувствовать, пережить какое-то свое эмоциональное состояние передать.

— Новый показательный есть, можешь ты ли ты подвесить интригу, какими будут короткая и произвольная в новом сезоне?

— Я могу сказать, что музыку к короткой я ни разу не катала, это будет что-то старое... но при этом и что-то новое. Прям совсем! Вполне известная музыка, но новая. И музыка произвольной — это моя стабильная тема, моя любимая, а какая — это уже пусть догадываются.

— Любимая... В голову снова лезет Вивальди.

— Нет! Мы решили, что Вивальди — пройденный этап, пройденная музыка, я его безумно люблю, но нужно двигаться к новому, в новом русле.

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