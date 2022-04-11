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В Петербурге 4-летнюю девочку госпитализировали после тренировки по фигурному катанию

Виктория Кравченко
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В Петербурге 4-летнюю девочку госпитализировали во время тренировки по фигурному катанию, полиция проводит расследование, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, ребенок попал в Детскую городскую больницу № 1 с закрытым переломом средней трети левой бедренной кости со смещением. Сообщается, что во время занятия тренер надавила на ногу девочки. Фигуристку поместили в хирургическое отделение.

Источник: https://78.ru/news/2022-04-10/v_peterburge_4letnyuyu_figuristku_gospitalizirovali_s_perelomom_posle_trenirovki_
Фигурное катание
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