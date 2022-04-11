В Петербурге 4-летнюю девочку госпитализировали после тренировки по фигурному катанию

В Петербурге 4-летнюю девочку госпитализировали во время тренировки по фигурному катанию, полиция проводит расследование, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, ребенок попал в Детскую городскую больницу № 1 с закрытым переломом средней трети левой бедренной кости со смещением. Сообщается, что во время занятия тренер надавила на ногу девочки. Фигуристку поместили в хирургическое отделение.