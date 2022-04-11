«Через 40 лет волонтером». Косторная рассказала, как о ее попадании на Олимпиаду шутит мама

Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная в интервью «СЭ» подтвердила, что выступление на следующей Олимпиаде остается ее целью в карьере.

— Ты говорила, что собираешься выступать до следующей Олимпиады.

— Да.

— События вокруг не меняют твоего желания?

— Это очень тяжело. Все вокруг тяжело. И какие-то травмы постоянные, не свои, постоянно что-то не получается... вот синяки. (Показывает на руку.) Регулярно помехи и преграды на пути. Но когда ты их проходишь, это такое непередаваемое ощущение, наверное, эйфории и гордости за саму себя. Вот, ты молодец, ты сегодня сделал! Это помогает двигаться вперед. Цель у меня как была, так и есть.

— Выступить на Олимпийских играх?

— Как моя мама говорит, попасть на Олимпийские игры. Шутя при этом, что через 40 лет волонтером я выбегу в kiss-and-cry с криком: «Мама, я тут!» (Улыбается.)

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