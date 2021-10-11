Фигуристка Евдокимова не смотрит выступления своего возлюбленного Базина

Российская фигуристка Софья Евдокимова в интервью «СЭ» рассказала о том, что не смотрит за выступлениями своего возлюбленного Егора Базина на соревнованиях.

Весной 2020 года Софья решила прекратить свою спортивную карьеру. После завершения карьеры экс-партнер Евдокимовой Базин начал выступать с Елизаветой Худайбердиевой. При этом Евдокимова и Базин сохраняют друг с другом романтические отношения.

«Я один раз посмотрела контрольные прокаты и мне этого хватило. Мне тяжело смотреть эмоционально. Это не говорит о том, что я не поддерживаю Егора. Я ему желаю удачи и побед, но для этого мне не обязательно смотреть сами выступления. Если у него все хорошо, то и мне хорошо. Но себя я ведь тоже могу хоть как-то пожалеть. Зачем терзать себя лишними мыслями. Поставить им программу? Странный вопрос... Прямо сейчас нет, а дальше жизнь покажет. Наверное, это было бы прикольно и интересно, но сейчас я не в их команде, сторонний наблюдатель».

Отметим, что пара Худайбердиева / Базин недавно выиграла первый этап Кубка России в Сызрани. (Рустам Имамов)

Полностью интервью Софьи Евдокимовой читайте на сайте «СЭ»