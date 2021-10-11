Фигуристка Евдокимова не стала бы просить своего экс-партнера Базина завершить карьеру за компанию

Российская фигуристка Софья Евдокимова в интервью «СЭ» ответила на вопрос, просила ли она завершить карьеру следом за ней ее экс-партнера и возлюбленного Егора Базина.

Весной 2020 года Софья решила прекратить свою спортивную карьеру. После завершения карьеры Евдокимовой Базин начал выступать с Елизаветой Худайбердиевой. При этом Евдокимова и Базин сохраняют друг с другом романтические отношения.

«Я бы даже не задумалась о таком. Как можно просить партнера завершить со спортом, только потому что я сама завершаю? Он хочет кататься, хочет добиваться большего. Значит, пусть идет и доказывает, стремится. Я его только поддержу. Если бы я ему сказала, давай Егор, завершай вместе со мной, это было бы как минимум крайне эгоистично. Не по-человечески», — считает Евдокимова.

Отметим, что пара Худайбердиева / Базин недавно выиграла первый этап Кубка России в Сызрани.

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