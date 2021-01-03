Фигуристка Елизавета Туктамышева раскрыла секрет тройного акселя

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объяснила, как ей после двухнедельного карантина удалось буквально за неделю восстановить тройной аксель.

— Тут все зависит от настроя. Пока я болела, смотрела выступления и прокручивала элементы в голове, особенно аксель. Я знала, что мне пришлось его долго восстанавливать после карантина, а перед чемпионатом России у меня нет на это времени. Я вышла без сомнений. Прошло две недели, но у меня в голове остались свежие ощущения. Если у меня мышцы как-то спали, то именно мышечная память осталась. Благодаря ей я сразу начала делать тройной аксель с таким зарядом, что у меня нет выхода, мне нужно его восстановить. И когда ты себя так настраиваешь, то у тебя намного сильнее мотивация и ты идешь, прыгаешь и работаешь над этим элементом. (Анастасия Плетнева)

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