«Революционное направление в хореографии». Ученик Тутберидзе исполнил необычный элемент на тренировке
6 июня 2021, 09:30
Грузинский фигурист Морис Квителашвили, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, исполнил необычный элемент на тренировке. Фигурист прокатился по льду на одном колене.
«Революционное направление в хореографии. Коленоskating», — гласит подпись к видео в Instagram.
В минувшем сезоне Квителашвили завоевал серебряную награду на московском этапе серии «Гран-при» и стал 14-м на чемпионате мира в соревновании одиночников.
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