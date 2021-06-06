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«Революционное направление в хореографии». Ученик Тутберидзе исполнил необычный элемент на тренировке

6 июня 2021, 09:30
Морис Квителашвили. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Морис Квителашвили. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Грузинский фигурист Морис Квителашвили, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, исполнил необычный элемент на тренировке. Фигурист прокатился по льду на одном колене.

«Революционное направление в хореографии. Коленоskating», — гласит подпись к видео в Instagram.

Публикация от Teamtutberidze (@teamtutberidze_official)

В минувшем сезоне Квителашвили завоевал серебряную награду на московском этапе серии «Гран-при» и стал 14-м на чемпионате мира в соревновании одиночников.

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