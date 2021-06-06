«Революционное направление в хореографии». Ученик Тутберидзе исполнил необычный элемент на тренировке

Грузинский фигурист Морис Квителашвили, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, исполнил необычный элемент на тренировке. Фигурист прокатился по льду на одном колене.

«Революционное направление в хореографии. Коленоskating», — гласит подпись к видео в Instagram.

В минувшем сезоне Квителашвили завоевал серебряную награду на московском этапе серии «Гран-при» и стал 14-м на чемпионате мира в соревновании одиночников.