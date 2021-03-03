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Фигуристка Берестовская перешла в группу Этери Тутберидзе

10:58
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Тренер Сергей Давыдов сообщил о переходе фигуристки Елизаветы Берестовской из его группы в группу Этери Тутберидзе.

«Во избежание вопросов, деликатно сообщаем сами. Лиза Берестовская перешла в группу Этери Тутберидзе, прекрасного, опытного наставника! Лиза, команда Davydov Team желает тебе успехов, мы плодотворно поработали и прошли местами тернистый, но от этого не менее увлекательный путь! Мы желаем Лизе долгого спортивного и только победного роста», — написал Давыдов у себя в Instagram.

Публикация от Сергеи? Давыдов (@team_davydov_cska)

13-летняя Берестовская в феврале заняла пятое место на чемпионате России среди юниоров.

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