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Алина Загитова: «Внутри я такая же Алина, только стала умнее»

21:37
Алина Загитова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что изменилось в ней со времени победы на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

«Внутри я такая же Алина, — цитирует Загитову Sport24 2 марта. — Только стала умнее. Жизненного опыта добавилось. Если бы я выступала на Олимпиаде в своем текущем состоянии, то я бы себя точно так же вела. Это ведь я. Я не пытаюсь изображать из себя что-то, как-то играть на публике. Пытаюсь просто быть собой, настоящей. И у меня это получается».

18-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка-2018, серебряный призер Олимпиады в командных соревнованиях, чемпионка мира и Европы, серебряный призер чемпионата Европы.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/figureskating/2021-03-02-alina-zagitova---intervyu-ob-olimpiade-chempionate-mira-tutberidze-planakh-kubke-pervogo-kanala-lednikovom-periode

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