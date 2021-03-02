Алина Загитова: «Внутри я такая же Алина, только стала умнее»
Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что изменилось в ней со времени победы на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.
«Внутри я такая же Алина, — цитирует Загитову Sport24 2 марта. — Только стала умнее. Жизненного опыта добавилось. Если бы я выступала на Олимпиаде в своем текущем состоянии, то я бы себя точно так же вела. Это ведь я. Я не пытаюсь изображать из себя что-то, как-то играть на публике. Пытаюсь просто быть собой, настоящей. И у меня это получается».
18-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка-2018, серебряный призер Олимпиады в командных соревнованиях, чемпионка мира и Европы, серебряный призер чемпионата Европы.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/figureskating/2021-03-02-alina-zagitova---intervyu-ob-olimpiade-chempionate-mira-tutberidze-planakh-kubke-pervogo-kanala-lednikovom-periode
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