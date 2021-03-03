ФФККР подтвердил долгосрочную дисквалификацию фигуристки Сотсковой

Федерация фигурного катания на коньках России на официальном сайте сообщила, что бывшая фигуристка Марии Сотскова получила дисквалификацию сроком на 10 лет.

Дата начала дисквалификации — 6 апреля 2020 года, дата окончания дисквалификации — 5 апреля 2030 года.

Осенью 2020 года появилась информация, что Сотскова подделала медицинский документ, который объяснял наличие запрещенного вещества в ее организме. Сообщалось, что фигуристка сдала положительный допинг-тест на фуросемид, а после предоставила поддельную справку.

8 июля 20-летняя фигуристка объявила о завершении карьеры.