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Фигуристка Алиса Лью за три месяца до Олимпиады сменила тренерский штаб

19:15
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Американская фигуристка Алиса Лью ушла от тренеров Массимо Скалли и Джереми Эббота.

Как сообщает журналист Филип Херш в Twitter, 16-летняя спортсменка переехала из Сан-Франциско в Колорадо-Спрингс и будет тренироваться под руководством Кристи Кролл, Дрю Микенса и Виктора Пфайфера.

Для Алисы это будет уже третий тренерский штаб.

Алиса Лью является бронзовым призером юниорского чемпионата мира (2020), серебряным призером финала «Гран-при» среди юниоров (2019) и двукратной чемпионкой США (2019, 2020).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/olyphil/status/1462801121823674375?s=20

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