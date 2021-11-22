Фигуристка Алиса Лью за три месяца до Олимпиады сменила тренерский штаб

Американская фигуристка Алиса Лью ушла от тренеров Массимо Скалли и Джереми Эббота.

Как сообщает журналист Филип Херш в Twitter, 16-летняя спортсменка переехала из Сан-Франциско в Колорадо-Спрингс и будет тренироваться под руководством Кристи Кролл, Дрю Микенса и Виктора Пфайфера.

Для Алисы это будет уже третий тренерский штаб.

1 / Just got official word on the Alysa Liu coaching situation in a text from her father, Arthur. She has left Massimo Scali and Jeremy Abbott and her SF Bay Area training base and has moved to Colorado Springs to train with Christy Krall, Drew Meekins and Viktor Pfeifer. — Philip Hersh (@olyphil) November 22, 2021

Алиса Лью является бронзовым призером юниорского чемпионата мира (2020), серебряным призером финала «Гран-при» среди юниоров (2019) и двукратной чемпионкой США (2019, 2020).