В США объяснили критику в адрес Щербаковой и Глейхенгауза

Американский музыкант и блогер Джонатан Бейер объяснил в разговоре с «СЭ» свою критику в адрес хореографии российской фигуристки Анны Щербаковой.

Ранее Бейер в подкасте The Skating Lesson заявил, что программа Щербаковой никак не связана с музыкой и заявил о необходимости хореографа Даниила Глейхенгауза поработать с музыкантом.

«Запомните, что я профессиональный оперный певец и пианист, а не журналист (ранее российские СМИ называли Бейера журналистом, — прим.ред «СЭ»). Как музыкант, я всегда находил разрыв между тем, как играет музыка, и хореографией Глейхенгауза. Это мое музыкальное мнение. Я ценю фигуристов, но мне грустно, что им не дают тот материал, который лучше отражает музыку, под которую они катаются. Я не отрицаю, что шаги у нее сложные, но просто они не имеют отношения к музыке... Это не вина фигуристки. Однако радость и интерес к фигурному катанию исходит из того, что два человека могут смотреть одно и то же соревнование и иметь такие разные мнения!», — сказал Бейер «СЭ».

17-летняя Щербакова в этом сезоне стала второй на турнире в Будапеште и выиграла «Гран-При Франции». Фигуристка тренируется в группе Этери Тутберидзе, Глейхенгауз является ее хореографом.