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Сегодня, 09:30

Алена Косторная призналась, что у нее есть запасной аккаунт в соцсетях

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алена Косторная в интервью «СЭ» рассказала о том, читает ли новости о себе в соцсетях.

— Не читаю, я уже эту тему прошла. Мне в основном девочки, которые мониторят все это, скидывают — что, где, кто про меня сказал. Волей-неволей я краем глаза читаю. Но как-то... я отпустила эту ситуацию. Начнем с того, кто пишет плохие комментарии. Допустим, я не пойду писать их под чужим постом.

— И даже фейкового, запасного аккаунта нет?

— Есть, но он для друзей, но там скорее много всяких смешных роликов и всего 20 подписчиков.

Полностью интервью с Аленой Косторной читайте на сайте «СЭ».

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Фигурное катание
Алена Косторная
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