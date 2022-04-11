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Сегодня, 11:25

Жулин назвал бредом идею об отстранении тренеров за допинг несовершеннолетних

Анна Горшкова
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпиады в танцах льду Александр Жулин выступил против инициативы об отстранении тренеров за допинг их несовершеннолетних подопечных.

«Я считаю, что это абсолютно бредовая идея. Пошли они все далеко и надолго», — цитирует Жулина «РБК Спорт».

В конце марта финский юрист Лаури Тарасти предложил Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в случае обнаружения допинга у спортсмена в возрасте до 18 лет автоматически отстранять и его тренеров.

Источник: https://sportrbc.ru/news/6253378c9a79477bba04868d
Фигурное катание
Александр Жулин
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