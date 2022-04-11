Косторная высказалась о невозможности выступать на международных соревнованиях

Российская фигуристка, чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алена Косторная в интервью «СЭ» призналась, что ей неважно, выступать в следующем сезоне на международных или национальных стартах.

— Одно дело — выступать в Сызрани, другое — на Гран-при. Разве нет?

— На данный момент для меня неважно, где я буду выступать. Нет, конечно, я люблю перелеты, новую атмосферу. Сызрань не сравнится с Японией, будем откровенны. Сама атмосфера другая, вот эти 9 часов перелета, три пересадки. И ты вроде устал, но это другой мир, серьезно, это так интересно все посмотреть! Но старты есть старты, я получаю удовольствие, когда катаю свои программы на публику. Даже когда не готова совсем, все равно катаю.

Было очень много соревнований, где я была не готова, либо новые программы, но все равно шла и катала. Хотя мне говорили: «Ален, ну давай снимемся». Например, финал Кубка России, где у меня короткая не получилась, а произвольная — более-менее. Яна Александровна [Рудковская] мне говорила: «Ален, ситуация со здоровьем не та, оно того не стоит, это всего лишь финал Кубка России». А я такая думаю — вот сейчас возьму, остановлюсь. Но я же дальше себя не преодолею! А если я сейчас это сделаю, то дальше будет легче.

Полностью интервью с Аленой Косторной читайте на сайте «СЭ».