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«Пусть недруги боятся!» Лайшев — о прыжке Трусовой в пять оборотов

Лайшев заявил, что Трусова не просто так болтает о прыжке в пять оборотов
Роман Шишов
Корреспондент
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Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал заявление российской фигуристки Александры Трусовой о намерении исполнить прыжок в пять оборотов.

— Совершенству нет предела. Кто-то это когда-нибудь сделает обязательно, — цитирует Лайшева Sport24. — У Трусовой амбиции, что она будет первой. Хотя для нас это фантастика. Про четверной прыжок говорили, что он из следующего века. Все виды спорта идут к прогрессу и совершенству, поэтому считаю это заявление нормальным. Тем более в данной обстановке. Пусть недруги боятся!

— Готова ли она технически?

— Если она заявляет, то, наверное, на тренировках у нее что-то получается. Я, правда, не видел, не знаю. Но она не просто так болтает, раз делает такие высказывания. Четверные она сделала первая и так, что ни разу не упала на Олимпиаде, — это говорит само за себя.

— Когда можно будет увидеть первые попытки?

—Это прерогатива Тутберидзе и ее команды — они решают. Как практика показала, ей, главное, не мешать. Тогда все будет нормально".

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-04-20-pust-nedrugi-boyatsya-layshev-o-namerenii-trusovoy-ispolnit-pryzhok-v-pyat-oborotov
Александра Трусова
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