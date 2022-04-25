Фигуриста Евгения Семененко выписали из больницы

Российский фигурист Евгений Семененко сообщил, что его выписали из больницы.

«Я дома. Спасибо всем за такую поддержку! До встречи, «не снимайте с меня коньки...» — написал спортсмен в соцсетях.

Фото из личного архива Евгения Семененко.

16 апреля во время исполнения четверного прыжка на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» Семененко упал и ударился головой о лед. Фигурист несколько раз пытался встать и продолжить выступление, но не смог удержаться на ногах. Спортсмена увезли с арены на носилках.