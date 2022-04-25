Стало известно, сколько заработала Медведева за участие в «Ледниковом периоде»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заработала 275 тысяч рублей за участие в шоу «Ледниковый период», сообщает Starhit.

Также в издании сообщили, что телеведущая Ольга Бузова заработала за участие в шоу 325 тысяч рублей. Бузова была участницей в 2020 году и выступала в паре с Дмитрием Соловьевым.

Медведева выступала в паре с тиктокером Даней Милохиным. По итогам проекта они заняли третье место, набрав в финале 13 баллов. Также пара выиграла приз зрительских симпатий.