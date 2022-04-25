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25 апреля, 13:19

Навка о заявлении ISU: «В будущем этим людям будет очень стыдно»

Навка высказалась о решении ISU продлить отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о том, что международный союз конькобежцев решил продлить отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации.

«Я до последнего наделялась, что у руководителей ISU все-таки включится разум. В будущем этим людям будет очень стыдно за такие решения. Включать спорт в политику — это ниже человеческого достоинства.

Популярность фигурного катания держалась за счет российских и японских фигуристов. А сейчас все пойдет на спад еще сильнее. Обидно, что наши ребята страдают, хотя ни в чем не виноваты. Мне жалко их. На долю российских фигуристов выпадает очень тяжелый этап. Но ничего не сделать. Нужно просто это пережить. Я уверена, наступит время, когда все будет нормально» , — приводит слова Навки Sport24.

Также ISU решил отменить российский этап серии «Гран-при» по фигурному катанию в сезоне-2022/23.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-04-25-v-budushchem-rukovoditelyam-isu-budet-ochen-stydno-za-eto-navka-o-prodlenii-otstraneniya-rossiyskikh-sportsmenov
Фигурное катание
Татьяна Навка
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