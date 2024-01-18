Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 10:40

Фигурист Ветлугин заявил, что не будет менять российское гражданство

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Матвей Ветлугин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский фигурист, победитель этапа «Гран-при России» Матвей Ветлугин в интервью «СЭ» оценил перспективы своей карьеры.

— Пока есть уникальная возможность, в том числе по здоровью, проживать жизнь на льду, хочется ее по максимуму реализовать. За то небольшое оставшееся мне время. Думаю, оно точно в 2-3 раза короче, чем тот срок, который я уже занимаюсь фигурным катанием. То есть экватор пройден, и давно. У меня не депрессия, не отчаяние, надо просто отдавать себе в этом отчет. И не выгорание, я не преодолеваю себя, когда иду на тренировку. И атмосфера в нашей группе, сам Алексей Николаевич способствуют этому.

— Еще один вариант — смена гражданства, желающие точно найдутся. Ты не хотел бы за него побороться?

— Нет, я принял решение, что останусь здесь и буду кататься под российским флагом, не прощаясь с надеждой, что все-таки успею застать возвращение на международную арену. Это сможет еще продлить карьеру на пару лет.

— У тебя вообще были альтернативы пути в спорте? Задумывался о том, чтобы пойти в другую сферу?

— Актером — да все-таки. Точно хотел бы попробовать реализоваться в этой сфере. Другой вопрос — буду ли я востребован.

Матвей Ветлугин. «Встал в три часа ночи и понял — надо что-то делать!» Сильные слова русского фигуриста о поиске мотивации

Фигурное катание
Матвей Ветлугин
3
Читайте также
Десант ВС РФ штурмом взял опорный пункт ВСУ под Артемовском
В Австрии предрекли скорое прекращение поставок газа РФ через Украину
Пакистан нанес удары по территории Ирана
На Украине заявили о необходимости прямого вмешательства армий НАТО в конфликт
Популярное видео
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Костомаров: первое выступление после болезни
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ученик Мишина рассказал, как тренер позвал к себе на Новый год болельщиков

Российский фигурист рассказал о проблемах с мотивацией после чемпионата России

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости