Ветлугин: «Не хочется рассуждать, что спортсмену нужно тупеть для успешности»

Российский фигурист, победитель этапа «Гран-при России» Матвей Ветлугин в разговоре с «СЭ» высказался о проблеме думающих спортсменов — по мнению некоторых тренеров, мыслительный процесс мешает им во время выступлений.

— Когда-нибудь задумывался насчет популярного пассажа, что думающему спортсмену выступать сложнее? Мол, мешает отрешиться. Чувствуешь, что это проблема?

— Здесь мнения расходятся. Люди по-разному же оценивают себя в спорте. Некоторые рассказывают: критическое мышление всегда помогало, кто-то, наоборот, что надо меньше думать, а просто делать, что говорит тренер, и довериться телу. У меня не сформировалось однозначного мнения. С одной стороны, мне хочется понимать и анализировать свои ошибки в технике, задумываться, каким ты себя хочешь видеть на льду и каким было бы приятно видеть тебя зрителю.

— Это вообще опасная логика, что нужно тупеть, а не умнеть, и будешь успешным.

— Да, мне совершенно не хотелось бы рассуждать в такой парадигме. Но не раз слышал: «Иди на автомате, отключи голову». Хотя слышал и противоположное: «Вижу, как работает твой интеллект во время проката, и это приятно». Однозначного рецепта нет.