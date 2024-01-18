Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:10

Ветлугин: «Не хочется рассуждать, что спортсмену нужно тупеть для успешности»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Матвей Ветлугин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский фигурист, победитель этапа «Гран-при России» Матвей Ветлугин в разговоре с «СЭ» высказался о проблеме думающих спортсменов — по мнению некоторых тренеров, мыслительный процесс мешает им во время выступлений.

— Когда-нибудь задумывался насчет популярного пассажа, что думающему спортсмену выступать сложнее? Мол, мешает отрешиться. Чувствуешь, что это проблема?

— Здесь мнения расходятся. Люди по-разному же оценивают себя в спорте. Некоторые рассказывают: критическое мышление всегда помогало, кто-то, наоборот, что надо меньше думать, а просто делать, что говорит тренер, и довериться телу. У меня не сформировалось однозначного мнения. С одной стороны, мне хочется понимать и анализировать свои ошибки в технике, задумываться, каким ты себя хочешь видеть на льду и каким было бы приятно видеть тебя зрителю.

— Это вообще опасная логика, что нужно тупеть, а не умнеть, и будешь успешным.

— Да, мне совершенно не хотелось бы рассуждать в такой парадигме. Но не раз слышал: «Иди на автомате, отключи голову». Хотя слышал и противоположное: «Вижу, как работает твой интеллект во время проката, и это приятно». Однозначного рецепта нет.

Матвей Ветлугин. «Встал в три часа ночи и понял — надо что-то делать!» Сильные слова русского фигуриста о поиске мотивации

Фигурное катание
Матвей Ветлугин
0
Читайте также
Десант ВС РФ штурмом взял опорный пункт ВСУ под Артемовском
В Австрии предрекли скорое прекращение поставок газа РФ через Украину
Пакистан нанес удары по территории Ирана
На Украине заявили о необходимости прямого вмешательства армий НАТО в конфликт
Популярное видео
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Костомаров: первое выступление после болезни
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российский фигурист рассказал о проблемах с мотивацией после чемпионата России

Валиева примет участие в шоу Авербуха, посвященном прорыву блокады Ленинграда

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости