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5 марта, 04:36

Фигурист Самсонов рассказал о своих впечатлениях от Кубка Первого канала

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фигурист Даниил Самсонов рассказал о своих впечатлениях от выступления на Кубке Первого канала.

«Впечатления невероятные, мне кажется, это лучшие два дня в моей жизни, потому что таких эмоций я никогда не испытывал. Быть в команде на турнире по фигурному катанию — это что-то новое для меня, эти воспоминания на всю жизнь, поскольку это мой первый Кубок Первого канала. У меня был фееричный прокат, который я в принципе мог от себя ожидать, но при этом и не ожидал, что так хорошо сложится.
Готовился как обычно ко всем стартам, накатывал обе программы, ехал с мыслью, что сразу буду настраиваться на произвольную программу, потому что мне ее катать легче, чем короткую. В короткой программе у меня есть небольшие психологические проблемы, я очень сильно нервничаю из-за того, что понимаю — нельзя ошибаться, если в короткой ошибаешься, можешь потерять много баллов, поэтому, когда готовился, делал акцент на произвольную, но все же не катал ее целиком, без одного вращения», — приводит ТАСС слова Самсонова.

Самсонов выполнил три четверных прыжка и тройной аксель в произвольной программе, он занял первое место среди мужчин.

Источник: ТАСС
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