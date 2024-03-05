Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

5 марта, 12:30

Слуцкая — об отношении к смене спортивного гражданства: «Я бы не клеймила таких»

Слуцкая рассказала о своем отношении к смене спортивного гражданства
Алла Шишкина
Олимпийская чемпионка
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ирина Слуцкая.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Ирины Слуцкой, двукратной победительницы чемпионатов мира, семикратной — Европы по фигурному катанию, серебряного и бронзового призера Олимпиад. Она выразила свое мнение по поводу смены спортивного гражданства рядом российских атлетов.

— Как относишься к смене спортивного гражданства? — вопрос Слуцкой.

— Это провокационный вопрос, ждала его. (Пауза.) Ты загнала меня в тупик. Просто на моих глазах много кто менял спортивное гражданство — по различным причинам. Кто-то хотел вырваться, потому что понимал, что конкуренция огромна и у нас пробиться невозможно. Такой костяк — не прошибить: Слуцкая и Бутырская. Третий призер на национальных турнирах иногда менялся — бронзу брали Вика Волчкова, Юля Солдатова, Лена Соколова. Но подвинуть Слуцкую и Бутырскую было невозможно. А ведь спортсменки-то классные — вот моя подруга Даша Тимошенко становилась чемпионкой мира среди юниоров, но сквозь нас пройти нереально. И она поменяла гражданство. Сказала: «Хочу выступать на чемпионатах Европы, мира, на Олимпиаде, а здесь не выбьюсь». В итоге каталась на международных соревнованиях, хотя и говорила: «Понимаю, что никогда не войду в призы, но зато почувствую на себе, что такое крупные старты».

Это тоже история, которая была, но мы на нее не сильно внимание обращали. А теперь в связи со сложившейся ситуацией больно реагируем, потому что считаем этих людей предателями. Мы же не поднимали панику, когда у нас лидеры меняли гражданство. Марина Анисина за Францию выступала, хотя брала золото на чемпионате мира в составе сборной России.

— И в итоге стала олимпийской чемпионкой.

— Да. И мы все равно знаем, что это наша девчонка. Сколько есть ребят, для которых другое государство открывает возможности. В России, повторю, очень высокий уровень конкуренции. Если ты понимаешь, что не можешь пробиться здесь, то идешь дальше. Я бы не клеймила таких атлетов — и в то же время уверена, что каждый из них в глубине души благодарен нашей стране, потому что она дала им многое. Вот представляешь, сейчас спортсмен находится на пике, понимает, что он сейчас лучший, что он в шаге от победы, в шаге от своей мечты. Неправильно осуждать. У всех свое мнение. Кто-то скажет, что это предатель, а кто-то — «Я ради этого жил».

В общем, очень болезненная тема. Каждый должен сам решить. Кто-то говорит, что не поедет в Париж, потому что хочет выступать только под своим флагом. Когда все только начиналось, еще давно, думала: «Как можно отправиться на Олимпиаду без флага, под какой-то белой тряпкой?» А потом посидела подумала: «А почему? Мы же их знаем, они же наши. Мы же будем болеть не за белую тряпку, а за спортсмена».

Российские и белорусские фигуристы отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) от участия в международных турнирах c марта 2022 года. Совет ISU в июне оставил в силе данное отстранение, но постановил изучить пути внедрения решения исполкома Международного олимпийского комитета, который в марте 2023 года рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

Фигурное катание
Алла Шишкина
Ирина Слуцкая
29
Читайте также
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Медведев готов сыграть под нейтральным флагом в Париже. Откажется ли кто-то из наших теннисистов от Олимпиады?
ВАДА не будет создавать комиссию для проверки россиян на Олимпиаде в Париже
Глава ВАДА Банька заявил, что агентство настороженно относится к российским спортсменам перед Олимпиадой
МОК обсудит участие россиян в церемонии открытия Олимпиады 19 марта
Песков раскритиковал критерии допуска россиян на Паралимпиаду
Юрист объяснила, почему ISU продолжит проверять Валиеву на допинг
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигурист Самсонов рассказал о своих впечатлениях от Кубка Первого канала

Ирина Слуцкая: «На месте Туктамышевой завершила бы карьеру»
Новости
RSS RSS
Все новости