Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Ирины Слуцкой, двукратной победительницы чемпионатов мира, семикратной — Европы по фигурному катанию, серебряного и бронзового призера Олимпиад. Она выразила свое мнение по поводу смены спортивного гражданства рядом российских атлетов.

— Как относишься к смене спортивного гражданства? — вопрос Слуцкой.

— Это провокационный вопрос, ждала его. (Пауза.) Ты загнала меня в тупик. Просто на моих глазах много кто менял спортивное гражданство — по различным причинам. Кто-то хотел вырваться, потому что понимал, что конкуренция огромна и у нас пробиться невозможно. Такой костяк — не прошибить: Слуцкая и Бутырская. Третий призер на национальных турнирах иногда менялся — бронзу брали Вика Волчкова, Юля Солдатова, Лена Соколова. Но подвинуть Слуцкую и Бутырскую было невозможно. А ведь спортсменки-то классные — вот моя подруга Даша Тимошенко становилась чемпионкой мира среди юниоров, но сквозь нас пройти нереально. И она поменяла гражданство. Сказала: «Хочу выступать на чемпионатах Европы, мира, на Олимпиаде, а здесь не выбьюсь». В итоге каталась на международных соревнованиях, хотя и говорила: «Понимаю, что никогда не войду в призы, но зато почувствую на себе, что такое крупные старты».

Это тоже история, которая была, но мы на нее не сильно внимание обращали. А теперь в связи со сложившейся ситуацией больно реагируем, потому что считаем этих людей предателями. Мы же не поднимали панику, когда у нас лидеры меняли гражданство. Марина Анисина за Францию выступала, хотя брала золото на чемпионате мира в составе сборной России.

— И в итоге стала олимпийской чемпионкой.

— Да. И мы все равно знаем, что это наша девчонка. Сколько есть ребят, для которых другое государство открывает возможности. В России, повторю, очень высокий уровень конкуренции. Если ты понимаешь, что не можешь пробиться здесь, то идешь дальше. Я бы не клеймила таких атлетов — и в то же время уверена, что каждый из них в глубине души благодарен нашей стране, потому что она дала им многое. Вот представляешь, сейчас спортсмен находится на пике, понимает, что он сейчас лучший, что он в шаге от победы, в шаге от своей мечты. Неправильно осуждать. У всех свое мнение. Кто-то скажет, что это предатель, а кто-то — «Я ради этого жил».

В общем, очень болезненная тема. Каждый должен сам решить. Кто-то говорит, что не поедет в Париж, потому что хочет выступать только под своим флагом. Когда все только начиналось, еще давно, думала: «Как можно отправиться на Олимпиаду без флага, под какой-то белой тряпкой?» А потом посидела подумала: «А почему? Мы же их знаем, они же наши. Мы же будем болеть не за белую тряпку, а за спортсмена».

Российские и белорусские фигуристы отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) от участия в международных турнирах c марта 2022 года. Совет ISU в июне оставил в силе данное отстранение, но постановил изучить пути внедрения решения исполкома Международного олимпийского комитета, который в марте 2023 года рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.