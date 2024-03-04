Тарасова сомневается, что Валиева примет участие в ледовом шоу в Китае

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала возможное участие российской фигуристки Камилы Валиевой в ледовом шоу в Китае, которое пока находится в процессе разработки. Спортсменка также заявила, что исполнит в нем главную роль.

«Я положительно отношусь к этой новости. Но сомневаюсь, что это будет. Я думаю, что, пока она под санкциями, мы вряд ли увидим ее в зарубежных шоу», — сказала Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Тынянкиной.

9 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года. Во время Олимпиады-2022 в Пекине выяснилось, что в допинг-пробе россиянки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Срок отстранения фигуристки будет длиться до декабря 2025 года.